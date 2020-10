Nädalavahetus on jahe, pühapäeval võib sadada lörtsi

Jahe õhumass on saabunud Eestisse ning jääb siia püsima.

Laupäeva öö on olulise sajuta ja pilves selgimistega. Tuul pöördub põhjakaarest edelasse, puhudes 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 kraadist +4-ni, rannikul võib kuni 8 soojakraadi olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ülekaalus pilves, üksikute selgimistega ja olulise sajuta ilm. Tuul on nõrk ja läänekaarest ning termomeetril on -1 kuni +2 kraadi, rannikul pisut enamgi.

Päev tuleb pilves selgimistega, samas saartel ja rannikul sajab kohati vihma. Edelatuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrini sekundis. Soojakraadid tõusevad maksimaalselt 10-ni.

Järgnevad päevad on üsna sajused ja kõledad. Pühapäeval tuleb vihma sekka lörtsi ning esmaspäeva õhtul juba ka lumekruupe. Kõige selle kõrval pilvisus endiselt vaheldub ja taevasse tekib päikese-aike ikkagi. Öösiti on temperatuur 0 kraadi ligidal ja vähemgi ning päeval küündib napilt 10 kraadini.