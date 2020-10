President Emmanuel Macron nimetas võigast tapmist islamistlikus terrorirünnakuks.

Allika sõnul oli mõrvar 18-aastane tšetšeen, kelle politsei Pariisist loodes Conflans-Sainte-Honorine'is maha lasi.

Ohver oli 47-aastane ajalooõpetaja Samuel Paty, kes oli näidanud oma õpilastele sõnavabaduse üle arutledes pilapilte prohvet Muhamedist.

Politsei pidas kaks ründaja venda ja tema vanavanemad küsitlemiseks kinni. Kohtuallika sõnul on kinni peetud veel viis inimest, teiste seas ühe kooliõpilase lapsevanemad ja kahtlusaluse sõbrad.

Allika sõnul olid vanemad väljendanud oma rahulolematust õpetaja otsusega karikatuure näidata.

Ründaja juurest leitud dokumentide kohaselt oli ta pärit Tšetšeeniast, kuid sündinud Moskvas.

Mees hüüdis politseinikele vastu astudes "allahu akbar" ("jumal on suurim"), fraas, mida kuuleb sageli džihaadirünnakute ajal.

Seni ei olnud mingeid märke sellest, et ta võiks olla võimalik radikaal, märkis juurdlusele lähedal seisev allikas.

Prantsuse prokuratuuri andmeil käsitlevad nad rünnakut "terroriorganisatsiooniga seotud mõrvana".

Politsei sõnul uurivad nad praeguseks suletud Twitteri kontole tehtud postitust pildiga õpetaja mahavõetud peast.

Seni pole selge, kas sõnumi, mis sisaldas ähvardust Macroni kui uskmatute juhi vastu, postitas ründaja.

Sündmuskohal käies silmnähtavalt liigutatud Macron ütles, et "kogu rahvas" on valmis õpetajate kaitseks välja astuma ja et "pimedus ei võida".

Peaminister Jean Castex kirjutas aga Twitteris, et õpetajad jätkavad "vabariigi kodanike kriitilise vaimu äratamist ja nende vabastamist kogu totalitarismi taagast".

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas kaastunnet ning ütles end olevat mõtetes Prantsusmaa ja kogu Euroopa õpetajatega.

"Ilma nendeta ei ole kodanikke. Ilma nendeta ei ole demokraatiat," säutsus von der Leyen.

Strasbourg'is baseeruv Euroopa Tšetšeenide Assamblee aga märkis oma avalduses, et nagu "kogu Prantsuse rahvas on meie kogukond sellest sündmusest vapustatud".

Vanemad ja õpetajad avaldasid kooli juurde lilli asetades austust Patyle, kes oli äärmiselt armastatud ning ka ise isa.

16-aastane Martial lausus, et Paty armastas oma tööd: "Ta tõesti tahtis meile asju õpetada, meil olid sageli arutelud."

"Minu poja sõnul oli ta äärmiselt meeldiv, äärmiselt sõbralik, äärmiselt lahke," lausus ühe Paty õpilase vanem Nordine Chaouadi.

Vanemate ja õpilaste sõnul olevat Paty moslemitest õpilastele enne piltide näitamist öelnud, et nad võivad lahkuda, sest ta ei taha nende tundeid riivata.

Allikate sõnul on üks kinnipeetuist isa, kes postitas sotsiaalmeediasse video, milles ütles end olevat šokis, et tema tütre klassis on näidatud koomikseid, kus prohvet on "alasti".

Videos oli isa väidetavalt nimetanud Patyd "lurjuseks", kes ei peaks enam õpetaja olema, ja kutsunud teisi vanemaid üles mobiliseeruma.

Viieteistaastane Virginie ütles, et Paty tegi seda iga aasta osana diskussioonist vabaduste üle pärast 2015. aasta verist rünnakut satiirilehe Charlie Hebdo toimetusele.

Korrakaitsjad saabusid reedel sündmuskohale pärast seda, kui olid saanud telefonikõne kahtlasest kooli kõrval uitavast isikust, märkis politseiallikas.

Seal leidsid nad surnukeha ja nägid kahtlast noataolise relvaga meest, kes neid ähvardas, kui nad teda kinni võtta püüdsid.

Politsei avas kahtlusaluse pihta tule ning ta sai raskelt vigastada, ütles asjaga kursis allikas. Hiljem mees suri saadud vigastustesse.