Aserbaidžaan teatas laupäeval, et Armeenia raketitabamuses hukkus Gandža linnas, mis asub rindejoonest kaugel, vähemalt 13 tsiviilelanikku. Aserbaidžaani sõnul sai üle 40 inimese ka vigastastada, vahendas BBC.

Välisministeerium süüdistas Armeeniat " tsiviilelanike tahtlikus ja valimatus ründamises".

#Ganja city after missile attack by #Armenia/n armed forces against civilians#GanjaCity #GanjaStong #Azerbaijan pic.twitter.com/abRINrzya4