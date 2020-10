Tapa vallas sai mootorrattaga kukkunud laps raskelt vigastada

Häirekeskus sai laupäeval kell 16.47 teate Tapa vallas mootortattaga kukkunud 11-aastasest lapsest.

"Esialgsetel andmetel oli kolmele alaealisele lapsele täiskasvanute poolt sõita antud vana külgkorviga mootorratas, millega lapsed Tapa vallas Patika külas lõbusõitu tegid. Ühtäkki paiskus aga metsateel liikunud külgkorviga mootorratas kurvis ümber, lapsed kukkusid sellelt maha ning üks külgkorvis istunud 11-aastane tüdruk jäi ratta alla. Ta sai raskelt viga ning meedikud viisid ta Tallinna haiglasse," kirjeldas Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik Tanel Tomingas.

Politseiniku sõnul liikusid alaealised lapsed mootorsõidukiga külavahe- ja metsateedel omapäi, neil ei olnud kiivreid ega muud turvavarustust. Tomingase sõnul on puhas õnn, et teised kaks last sellest õnnetusest ja lõbusõidust vigastusteta pääsesid.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse edasises menetluses.

Avariipaigal töötanud politseinik rõhutas, et iga täiskasvanu kohustus on oma laste turvalisuse eest hoolitseda. "Igal täiskasvanul peab olema ülevaade, kus on tema laps ja mida ta teeb. Niisamuti tuleb lastega erinevatel teemadel rääkida, et nad tunnetaks ohtu, oskaks seda ette näha ning oskaks ka käituda kui ohusituatsioon on juba tekkinud," selgitas patrullpolitseinik, lisades, et iseäranis tuleks seda teha juhtudel, kui kodus on sirgumas motohuvilised lapsed.

"Mõistagi on noortel huvi tehnika, masinate ja autosõidu vastu, kuid sellisel juhul tuleb lapsevanematel neile leida ohutud ja turvalised võimalused, kus oma hobidega tegeleda ja sõiduoskusi arendada. On väär usaldada laste kätte ilma täiskasvanu järelevalve ja juhendamiseta sedavõrd ohtlik tapariist kui seda on mitusada kilo kaaluv sõiduvahend," nentis patrullpolitseinik.