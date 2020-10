Armeenia süüdistas Aserbaidžaani südaööl jõustunud relvarahu rikkumises

Humanitaarrelvarahu jõustus kokkuleppe järgi kohaliku aja järgi pühapäeva südaööl, vahendas BBC.

Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja aga teatas sotsiaalmeedias, et Aserbaidžaan rikkus relvarahu vaid neli minutit pärast relvarahu jõustumist, tulistades rakette ja suurtükimürske Mägi-Karabahhi piirkonda.

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.