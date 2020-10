Politsei sai laupäeva õhtul kella 22 ajal teate, et Viljandimaal Vanamõisa külas lahkus oma kodust teadmata suunas 80-aastane Niina. Lähedane kirjeldas politseile, et eakal naisel on mäluprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.

Politsei alustas teate laekudes kohe otsingutega, kuhu kaasati tavapatrullide kõrval ka päästeametnikud drooniga, teenistuskoerad koerajuhtidega ning ametnikud infrapunakaameratega.

Esmalt kontrolliti üle naise kodumaja ning selle lähiümbrus ja kõrvalhooned.

Öö vältel kontrolliti eaka naise kodulähedased põllumassiivid üle drooniga, tema kodukohta ümbritsevad teed käidi läbi nii teenistuskoerte kui ka infrapunakaameratega ning seda umbes viie kilomeetri raadiuses.

Väga kehvades ilmaoludes läbiviidud otsinguid kroonis pühapäeval edu, kui kella 16.30 paiku leidsid vabatahtlikud tihedast põõsastikust otsitava proua. Ta oli läbimärg ning alajahtunud, kuid kontaktne. Ta toimetati tihedast metsast välja ning anti üle meedikutele. Ehkki eakas naine oli teadvusel ja kontaktne, viisid meedikud ta tervisekontrolliks siiski haiglasse, sest küllalt õhukestes riietes ning paljajalu oli memm vihmas ja külmas veetnud terve ööpäeva.