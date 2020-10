Möödunud aasta augustis piirilinnas Shenzhenis kinni võetud aktivist teatas, et teda hoiti kinni Mandri-Hiinas. 64-aastane ikooniks kujunenud protestija, hüüdnimega Vanaema Wong on meeleavaldustelt meelde jäänud Suurbritannia lipuga.

Wong ütles, et teda hoiti vahi all erinevates keskustes, teda väärkoheldi vaimselt ning talle ei öeldudki, millises kuriteos teda süüdistati. Wong naasis Hongkongi kaks nädalat tagasi ja on just lõpetanud koroonakarantiini.

"Tõesti, minu jaoks oli see väga raske aeg. Ma ei ole kunagi varem selliseid kohutavaid kogemusi läbi elanud. Mul on 24 tundi ööpäevas hirm, et midagi juhtub jälle. Võib-olla mind peetakse jälle kinni ja viiakse vanglasse. Kohutav vanglaelu on mul kogu aeg meeles," rääkis Wong.