Esmaspäev lubab vihma ja lörtsi

Eesti kohale on jõudnud niiske ja üsna külm õhk, soojemaks läheb taas algava nädala teises pooles.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis paljudes kohtades vihma ja lörtsiga. Sisemaal puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 12, rannikualadel loodetuul iiliti 18 kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja +3 kraadi vahel, läänerannikul on sooja kuni 7 kraadi.

Esmaspäeva hommik on mitmel pool vihma- ja lörtsihoogudega. Rannikualadel püsib loodetuul tugev ning tugevamaks läheb edela- ja läänetuul ka sisemaal. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi, läänerannikul on mitu kraadi soojem.

Päev on samuti vihma ja lörtsiga. Sisemaal ulatub edela- ja läänetuul iiliti 15, rannikul lääne- ja loodetuul kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on kahest kraadist sisemaal kaheksa kraadini saarte rannikul.

Teisipäeval jääb vihma- ja lörtsihooge harvemaks ning tuul nõrgeneb järk-järgult. Päeval näitab ennast mitmel pool päike, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Öösel on mitmel pool miinuskraade, päeval on sooja kolmest kaheksa kraadini.

Kolmapäeva öösel on veel miinuseid ning mandril tuleb esialgu lörtsi, seejärel õhk soojeneb tuntavalt ning väikeste vahedega sajab vihma kuni reedeni.