Popov: pärast koolivaheaega võiks Tallinna koolid lõpetada igasugu distantsõppe

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul otsustab Tallinn sel nädalal, kas ka peale koolivaheaega peavad alates 8. klassidest õpilased olema nädalas ühe päeva kodusel õppel. Terviseameti kriisistaabi juht Arkadi Popov leiab, et praegu on olukord stabiilne ning distantsõpet võiks kaaluda ainult regioonides, kus koroonaviirusega nakatumine on laialdasem.

"See on üks nendest meetmetest, mida rakendatakse selleks, et vähendada laste klassis koosviibimist. Kui me räägime nakatunud regioonidest, siis võib seda kaalutleda, eriti suurtes koolides, kus ei ole teisiti võimalik saavutada efektiivset profülaktikat, aga pigem ma ütleksin, et see võiks olla erand kui üldine reegel."

Popov ei näe probleemi ka selles, et koolivaheajal käivad lapsed võib-olla rohkem huviringides ning trennides, sest kui nakatunud sinna ei lähe, siis on see ka ohutu.

"Teatud regioonides on riskid väga madalad, teatud regioonides on need kõrgemad. Täna on suurem risk kindlasti veel Ida-Virumaal, mingil määral nüüd tõusva trendiga Jõgevamaal ning ka Harjumaal ja Tallinnas. Selles osas peab kaalutlema neid riske ja peab sellega arvestama, aga minu hinnangul on huviring sarnane tavalise kooliga ja kui laps käib koolis, siis ei saa öelda, et huviring on talle ohtlikum."

Popovi tungiv soovitus on koolivaheajal mitte Euroopas ega mujal maailmas reisida ning proovida puhkus kodumaal veeta.

"Me näeme juba praegu, et märgatav nakatumiste tõus on just nendel inimestel, kes tulevad välismaalt tagasi Eestisse. See on juba praegu üks ohufaktor ja me oleme puhkusi oodates üsna ärevil ja kui inimesed hakkavad tagasi tulema, siis on suurem risk, et nad toovad tagasi ka viiruse, nii et meie soovitus on ilma olulise vajaduseta püsida rohkem Eestis."

Popovi sõnul on laste seas koroonaviirusega nakatumise risk väiksem ning haiguse kulg kergem kui vanematel inimestel.