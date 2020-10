Riigikogu asub arutama SDE ettepanekut hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks

Omastehooldusega seotud probleeme on palju ning abi kvaliteet on juba aastaid sõltunud omavalitsusest, kus inimene elab. Piirkonniti erineb näiteks tugiisikuteenuse ja sotsiaaltranspordi kättesaadavus ning hooldekodukoha toetamine või omastehooldaja toetus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sügava puudega inimese hooldamise eest maksab praegu Tallinna linn 100 eurot, mis on Eesti ulatuses isegi väärikas tasu. See on nüüd naljaga öeldes. Aga loomulikult, see tuleks kindlasti üle vaadata," ütles Tallinna puuetega inimeste koja juht Külli Urb.

Eestis on omavalitsusi, kus puudega inimeste hooldamise eest makstakse 25 eurot kuus ja on omavalitsusi, kus hooldajatoetust saav inimene ei tohi üldse tööl käia.

Urb hooldab 28-aastast sügava liikumispuudega poega, käib osaajaga tööl, kui poeg on päevakeskuses. Ta ütles, et töö on vajalik, sest see on aeg iseendale. Lisaks pojale hooldas ta isa, kuni isa sai koha hooldekodus.

"Ka mina maksin oma isa eest päris ilusat raha, vaatamata sellele, et vajasime väga seda raha ise," tõdes ta.

Omaosalus on hooldekodukoha eest tasumisel tõusnud aasta-aastalt ja kaks aastat tagasi oli see 80 protsenti. Siis maksid inimesed oma lähedaste hooldekoduteenuse eest 53 miljonit eurot. Riik kulutas samal ajal koos omavalitsusega hooldekoduteenusele 14 miljonit eurot.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) ütles, et omastehooldus vajab kohe raha ja pikemat plaani.

"Me ei näe ka järgmise aasta riigieelarves neid vahendeid, mis puudutavad omastehooldust, mis puudutavad ka neid teenuseid, et omastehooldajad saaksid tagasi tööle minna. Saaksid tööle minna ja selle läbi maksta riigile makse," sõnas Kütt.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) ütles, et hooldekoduteenuse omaosalusele tuleb kehtestada piir. Kas Keskerakond sotsiaaldemokraatide eelnõu toetab, Mölder ei ütle.

"Me näeme seda, et see eelnõu sisult on küll väga hea eelnõu, aga pigem on küsimus selles, et nende ettepanekul me näeme juba väljatöötamiskavatsust 1. jaanuar 2021, mis on paari kuu pärast. Me ei pea seda plaani lihtsalt sellel kujul realistlikuks. Me oleme jätkuvalt välja käinud idee, et see võiks olla 1. jaanuar 2022," rääkis Mölder.

Tema sõnul peaks ministeeriumid vastavate eelnõudega ja kavaga välja tulema tuleva aasta kevadel.