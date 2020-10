Ilm püsib heitlik, kuid päris talviseks veel ei lähe

Nädala esimesel poolel püsib heitlik ilm, nädalavahetus on kuivem ja päikeselisem.

Esmaspäeva õhtul enne südaööd on ilm pilves selgimistega ja mitmel pool on nii vihma-, lörtsi- kui ka lumehooge. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 13, rannikualadel lääne- ja loodetuul 9 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb ning ka tuul nõrgeneb tasapisi. Temperatuur kõigub -1 kraadist mandril +5 kraadini rannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb üsna muutliku pilvisusega ja kohati on vihma- ja lörtsihooge. Loode- ja läänetuul puhub 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 ja +3 kraadi vahel, saartel on sooja kuni 5 kraadi.

Päeval jätkub muutlik pilvisus, kohati piilub päikest, kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Õhtul Lääne-Eestis pilvisus taas tiheneb ja saartele jõuab uus sajuala. Pärastlõunal läänetuul nõrgeneb 3 kuni 8 meetrini sekundis ja pöördub Lääne-Eestis lõunasse. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Nädala esimene pool kulgeb sarnases tempos - aeg-ajalt sajab vihma ja kohati võib lörtsi olla. Alles reede pärastlõunal saju tõenäosus väheneb ning laupäev tuleb kuiv ja päikeselisem.

Teisipäeva õhtul asub meie suunas teele ka tunduvalt soojem õhumass.