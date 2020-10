Linnapea: Moskva piiranguid ei karmista, tulevad täppismeetmed

"Paljud inimesed ootavad, et kehtestakse karmimad piirangud. Ma ei pea karmimaid meetmeid vajalikuks, kuigi ei saa välistada üksikuid täppislahendusi," kirjutas linnapea oma veebilehel.

Sobjanin rõhutas, et vastupidi, esmaspäevast lähevad 1.-5. klassi õpilased kooli tagasi.

"Nakatumisoht on selles vanuserühmas väiksem kui kahju, mida toob koolis käimata jätmine," sõnas linnapea, rõhutades, et rakendatud turvameetmete täitmist kontrollitakse rangelt.

See puudutab ka töötajate kaugtööle saatmist. Mõne päeva pärast lubas ta alustada kontrolle, kuidas täidetakse töötajate kaugtööle suunamise ja maskikandmise kohustust.

Sobjanin märkis: "Äri peab mõistma, et maskirežiimist kinnipidamise kontrollimine ei ole ühekordne kampaania. See on uus tegelikkus, millega tuleb elada kuni taud on möödas.

Linnapea rõhutas: "Maskirežiimist tuleb ühissõidukites kinni pidada, siin ei tule mingeid leevendusi."

Moskvas suri ööpäevaga koroonaviirusesse 49 inimest, teatas ööl vastu teisipäeva kohalik operatiivstaap.

Pealinnas on pandeemia algusest viiruse tõttu surnud 6058 inimest.

"Moskvas suri viimase ööpäevaga 49 patsienti, kellel oli kinnitust leidnud koroonaviirusesse nakatumine," edastati teadaandes.