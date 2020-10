Puhaskasum oli 45,4 miljonit eurot võrreldes teise kvartali 48,2 miljoniga.

Üheksa kuu puhaskasum oli 133,6 miljonit eurot, mis on 15 miljoni euro võrra väiksem võrreldes 2019. aasta sama perioodi puhaskasumiga. Puhaskasum vähenes peamiselt kulude ja krediidi kahjumi kasvu tõttu.

Puhas intressitulu moodustas 56,6 miljonit võrreldes 58,4 miljoniga teises kvartalis.

Puhas teenustasude tulu kasvas 18,1 miljonile võrreldes 16,6 miljoniga kvartal varem

Laenude maht kolmanda kvartali lõpus oli 8,388 miljardit eurot, hoiuste maht 10,146 miljardit. Mõlemad kasvasid teise kvartaliga võrreldes.

Headele tulemustele vaatamata teatas pank, et kolmandas kvartalis tuli jätkuvalt "rinda pista kestva COVID-19 pandeemiaga".

"Leevendusmeetmena pankade poolt klientidele pakutavate maksepuhkuste korra kehtivusaega pikendati septembri lõpuni, kuigi maksepuhkuste nõudlus on vähenenud. Osa maksepuhkuse võimalust kasutanud klientidest tasub laenumakseid juba vastavalt varasematele maksegraafikutele," märkis Swedbank.

Märtsi lõpust kuni septembri lõpuni taotleti Swedbankist maksepuhkust üle 12 000 eraisiku krediiditoodete lepingule. Septembri lõpu seisuga on kehtivaid maksepuhkuse lepinguid eraisikutel ligi 8700, nendest umbes 4900 on väikefinantseerimise lepingud ning ligi 3700 eluasemelaenulepingud. Alates märtsist on sõlmitud maksepuhkuse leping 1533 ärikliendiga.