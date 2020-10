Kell 20 saates "Suud puhtaks": kuidas leida üles tuleviku talendid?

Täna avastamata jäänud andekad noored on meie homne mure. Huvitegevused ja talentide leidmine - olgu selleks kaunid kunstid või kõrged akadeemilised saavutused - on hariduspoliitikas alahinnatud. Sellele on tähelepanu juhtinud ka Eesti Kultuuri Koda koos paljude partneritega. Kuidas saame praegu toetada neid, kes muudavad tulevikus meie maailma paremaks? Mida teha selleks, et anded ei jääks arendamata?

Hinnanguliselt pea pooled andekatest lastest võivad jääda Eesti koolides märkamata või võimetekohaselt arendamata, sest õpetaja jõud ja aeg kuluvad peamiselt nõrgemate õpilaste järjele aitamisele. Uuringute järgi on koolis kas edasijõudmatuteks tembeldatud või käitumisprobleemidega laste seas kindlasti ka neid, kelle annet pole kas õigel ajal märgatud või ei ole selle arenguks loodud soodsaid tingimusi.

Andekusest räägitakse nii igapäevases koolikeskkonnas, haridusametites kui ka meedias väga vähe. Rohkem pälvivad tähelepanu probleemid - kuidas toetada maha jäänud õpilasi, kuidas vähendada välja langemist jne. Andekusest räägitakse seepärast vähem, et tegu ei ole probleemiga ja ka andekuse tähelepanuta jätmist ei peeta probleemiks. Sageli ei teadvustata, et ande avaldumiseks ja arendamiseks on tarvis toetavat keskkonda nii koolis kui ka kodus. Aga andekus on probleem, juhul kui see jääb avastamata ja välja arendamata. Tegu on aga eriti tõsise probleemiga Eesti-suguse väikeriigi jaoks, kus tööealiste hulk demograafiliste arengute tõttu kahaneb ning samal ajal suureneb vajadus kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate töökohtade järele.

Kuidas aidata kaasa andekuse avastamisele ja arendamisele nii üldhariduses kui ka mitteformaalhariduses?

Saates osalevad endine Tartu Ülikooli Teaduskooli juht ja andekate laste uurija Viire Sepp, Tallinna Ülikooli lektor Halliki Põlda, muusik ja õppejõud Siim Aimla, Ahhaa keskuse juhatuse esimees ja Rakett 69 looja Andres Juur, olümpiavõitja ja kergejõustikutreener Erki Nool, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ning haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Skype'is liitub ka ettevõtja, tüdrukute tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad asutaja ja vedaja Taavi Kotka.

