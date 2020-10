Patareile laenu andmiseks peaks valitsus nõustuma laenutingimusi muutma

Kredex määratleb riiklikult olulisele projektile laenu andmiseks ühe tingimusena selle, et kui laenu taotletakse kinnisavaraprojektile, peab see endas hõlmama vähemalt 10 000 ruutmeetri mitteeluruumide arendamist.

Patarei arenduse peamiseks murekohaks jääb nõue, mis määrab, et ehitus peab olema 12. märtsi ehk eriolukorra välja kuulutamise päeva seisuga ehitusregistris märgitud pooleliolevana.

"Seega puht hüpoteetiliselt – kui tahta laenu anda ettevõttele, mis ei kvalifitseeru praeguste tingimuste alusel, tuleks muuta konkreetse teenuse tingimusi. Küll aga on siin väga oluline arvestada, et KredExi väljastatavate erakorraliste laenude ja käenduste tingimused peavad vastama Euroopa Komisjoni riigiabi ajutisele raamistikule. See seab teatud piirangud laenutingimuste lõdvendamise ulatusele," ütles Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge ERR-ile.

Konkreetseid taotlusi ja nende osas langetatud otsuste põhjuseid Kredex ei avalda.

Kerge märkis siiski, et Euroopa Komisjoni riigiabi raamistik seab riigiabi andmisel piirangud umbes pooltele tingimimustest.

Teatud punktidele seab piirangud ka valitsuse üldmäärus.

Patarei merekindluse arendaja Urmas Sõõrumaa on varasemalt öelnud, et see on peamine põhjus, mille tõttu arendus odavatel tingimustel pakutavast riigilaenust ilma jäi. Patarei arendus ei ole nimelt poolik, kuna hoone on märgitud ehitusregistris kasutusel olevaks.

Ka Sõõrumaa kritiseeris negatiivse vastuse saamisel laenu tingimusi, öeldes, et seatud tingimustele kinnisvaraarenduse osas vastabki Eestis vaid Porto Franco arendus. Ka tema tõi välja, et edasi liikumiseks oleks vaja, et poliitikud leevendaksid meetme tingimusi, muidu võib Patarei arendus soiku jääda.

Martin Helme ütles möödunud nädalal, et Kredex peaks toetusi ja laene jagama kiiremini ja suuremas mahus ning lisaks Porto Francole võiksid laenu saada veel mitmed projektid nagu ka Patarei merekindlus. Temaga nõustus ka majandusminister Taavi Aas.

Mõlemad ministrid juhtisid aga tähelepanu, et enne kui otsus riiklikult olulise projekti toetamiseks jõuab valitsuse lauale, peab sellele andma oma heakskiidu Kredexi nõukogu.

Kuus kinnisvaraarendajat on pöördunud ka Euroopa Komisjoni poole, oodates hinnangut, kas Porto Francole antud laen on ebaaus konkurentsieelis.