Kolmapäev on vihmane, kuid temperatuur tõuseb veidi

Kolmapäeva öö on pilvine ning vihmasadu laieneb üle Eesti, ida pool tuleb sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 3 kuni 8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 kuni +4, Lääne-Eestis 5 kuni 9 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on jätkuvalt pilvine ja mitmel pool sajab vihma, Kirde-Eestis ka lörtsi. Kagu- ja lõunatuul puhub 3 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Termomeetril on 0 kuni 6, saartel kuni 8 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Ennelõunal sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, pärastlõunal sajuhood harvenevad. Valdavalt valitseb lõuna- ja kagutuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja saab 5 kuni 9, lääne pool kuni 12 kraadi.

Nädala teine pool on küll senisest natuke soojem, aga vihmast ei pääse. Kõige sajusem ja tuulisem päev ongi ilmselt neljapäev ning sajutõenäosus väheneb reede pärastlõunal. Laupäeval on vihmasem saartel ja Lõuna-Eestis ning pühapäevalgi on kohati sadu.