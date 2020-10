Peaminister tahab Leedus peatada kaheks nädalaks avaliku elu

Skvernelis kinnitas, et valitsus arutab kolmapäeval koolivaheaja pikendamist.

Tavaliselt algab koolivaheaeg Leedus 26. oktoobril ja kestab nädala, kuid sedapuhku pikendatakse seda kahele nädalale.

Muudest omavalitsusest kehtestatavatest piirangutest rääkis Skvernelis ettevaatlikult, märkides, et piisama peaks soovitustest. Ta ütles, et kui hoida teistest eemale, kasutada maske ja vältida suurüritusi, peaks olukorra saama kontrolli alla kahe nädalaga.

Omavalitsuse tahte vastase sundkarantiinini lootis peaminister mitte jõuda. Ohtlikkus, punase ohumärgiga seisundis on 20 omavalitsust.

Tervishoiuminister Aurelijus Veryga kinnitas ajakirjanikele seimis, et sel nädalal kavatsetakse vaadata üle ürituste kord, kuid ei öelnud, milliseid piiranguid kaalutakse.

Grybauskaite arvustas Leedu valitsust

Endine president Dalia Grybauskaite arvustas Leedu võimude kroroonaviiruse kriisi juhtimist karmide otsuste langetamisega viivitamise eest.

Grybauskaite sõnul pidanuks võimud rakendama karmimaid meetmeid ja tema arvates pelgavad nad nende kehtestamist valimiste pärast.

"Arvan, et pärast valimisi tulevad need korraldused ja meetmed, mis on juba hiljaks jäänud," ütles endine riigipea ajakirjanikele valimisjaoskonna juures. Ta käis hääletamas seimivalimiste teises voorus.

Grybauskaite sõnul on suurürituste piirangutega hiljaks jäädud. Ta rõhutas, et märke otsuste vajalikkusest oli juba varem, kuid võimud ei pööranud neile tähelepanu.

"Otsused on vajalikud, sest me teame, et haiglates on koroonaviiruse koikud juba otsakorral, vähendatakse plaanilisi operatsioone ja vabastatakse osakondi," ütles Grybauskaite.

Leedus suri koroonaviiruse tagajärjel viis inimest

Leedus tuvastati ööpäevaga 202 uut koroonaviiruse nakkusjuhtu, viiruse kätte suri viis inimest, kaks viirusekandjat surid teistel põhjustel, teatas teisipäeval tervishoiuministeerium.

Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku 7928 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 118 inimest, 37 koroonahaiget surid teistel põhjustel.

Riigis on praegu 4497 aktiivset koroonanakkust. Paranenud on 3276 haiget.

Isolatsioonis viibib 31 946 inimest.