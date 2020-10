Paide linn küsis sotsiaalministeeriumilt pisut üle miljoni euro uue perearstikeskuse rajamiseks kaheksale perearstile. Eelleping sõlmitigi kaheksa arstiga ja maja projekteeriti kaheksale praksisele, lisaks on seal apteek ja ruumid meditsiinispetsialistidele. Kui keskus aasta tagasi avati, polnud kaks perearsti erinevatel põhjustel valmis uude majja kolima.

"Kaks nimistut on puudu ja aasta jooksul me oleme olemasolevaid perearste, kes on ka nimistutega siin, üritanud ka veenda, et tulla. Seni pole õnnestunud," rääkis Paide linnapea Priit Värk.

Sotsiaalministeerium tegi tervisekeskuse kavandamise ajal linnale ettepaneku vähendada hoone mahtu, kuid Paide sellega ei nõustunud ja läks teadlikult riskile, et osa ehitusraha tuleb tagasi maksta.

"Vaadates siin kas kümne, viieteistkümne aasta peale edasi, siis on olnud väga õige otsus, et ehitati perearstikeskus kaheksa praksisega ja et see ehitati Järvamaa Haigla juurde," ütles Värk.

Järvamaa haigla ja Paide linn küsisid sotsiaaalministeeriumilt perearstikeskuse mehitamiseks kolmeaastast pikendust, aga äsja sai selgeks, et minister Tanel Kiik seda taotlust ei rahuldanud.

"Osa projekti rahast tuleb tagasi maksta, aga eks ta mõnedkümned tuhanded eurod on. Aga teiselt poolt positiivne on see, et rahad makstakse haiglale välja ja saabki need ruumid täiesti oma äranägemise järgi kasutusele võtta. Ja välja rentida näiteks teistele tervishoiuteenuse osutajatele," ütles sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja Agris Koppel.

"Me leiame siia oma meditsiinitöötajaid, keda saaks siia panna, kellel teises majas oli kitsas. Ja kuna meie kontseptsioon oligi ikkagi, et perearstikeskus koos haigla ruumidega moodustavad esmatasandi terviseteenuse keskuse, siis nii see tulebki," märkis Järvamaa Haigla juhatuse liige Andres Müürsepp.