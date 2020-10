Kohus ei rahuldanud Paikuse elanike kaebust politseikooli autodroomi asjus

Galina Gontšarenko, Urmas Hanni, Aivar Jegorov, Indrek Pappa, Endel Vare ja Taivo Vridolin tõstatasid küsimuse, kas ehitusluba on kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb ette aedlinliku elukeskkonna.

Kohus leidis, et üldplaneering näeb ette nii aedlinliku elukeskkonna kui ka riigikaitsemaa otstarbe sisekaitseakadeemia kinnistul. Ja nii nagu kaebajatel on õigus aedlinlikule keskkonnale, on ka akadeemial õigus kasutada oma maad üldplaneeringus ettenähtud eesmärgil ehk riigikaitselisel otstarbel. "Kumbagi tingimust ei saa tõlgendada sedavõrd laialt, et teine tingimus muutuks sisutuks," märkis halduskohus.

Kaebajad tõid ka välja, et sisekaitseakadeemia pidanuks kaaluma autodroomi mujale rajamist.

Kohus märkis, et kohalik omavalitsus ei saa keelduda ehitusloa andmisest põhjusel, et isikul on võimalik ehitada see mõnele muule tema omandis kinnistule. "Akadeemia või laiemalt riigi otsus, kus sisekaitsetöötajaid treenida ja nende praktilisi harjutusi läbi viia, on poliitilise valiku ja otstarbekuse küsimus, kuhu kohus ei saa sekkuda," seisab otsuses.

Ehitise kasutamisest tuleneva müra suhtes võttis kohus seisukoha, et tulevikus kaasneda võivat müra tuleb ennekõike lahendada alles kasutusloa, mitte ehitusloa menetluses. Praegu ei ole võimalik öelda, et täiendav müra tingimata lisandub. Küll aga rõhutas kohus, et Pärnu linnal tuleb olla kasutusloa menetluses erakordselt hoolikas ja põhjalikult käsitleda elanike muresid, samuti seada mõistlikud piirangud objekti kasutamisele.