Talvine diisel on kergitanud diislikütuse hinda kahe sendi võrra

Eesti tanklatesse on jõudnud talvine diisel, diislikütuse hind on seejuures kerkinud kahe sendi võrra. Kui veel möödunud nädalal maksis diislikütus 0,949 eurot liitri kohta, siis kolmapäeva hommikul oli hind kerkinud 0,969 euroni.

Seadusest tulenevalt peab talvine diislikütus taluma 26 külmakraadi ja olema müügil kõikides tanklates detsembri algusest veebruari õpuni.

Oktoobrist detsembrini kehtib üleminekuperiood, mil võib müüa nii suvist kui talvist kütust.

Talvise diislikütuse teenindusjaamadesse jõudmisest on teatanud Circle K, mille tanklates on külmakindel diislikütus saadaval käesoleva nädala esmaspäevast.

Neste alustas üleminekuperioodi möödunud nädalal. Firma alustab aga üleminekuperioodi 20-kraadise külmakindlusega kütusega, talvistele kütusenormidele vastavat kütust tarnib firma alates novembrist.

Talvine diisel on tarvis kasutusele võtta esimestest öökülmadest alates, see tagab sõiduki töökindluse ka külma ilmaga. Suvise kütuse kasutamisel miinuskraadidega võivad kütuses tekkida parafiinikristallid, need omakorda ummistavad kütusefiltri ja auto ei käivitu.