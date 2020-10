Leedus rekordilised 311 koroonajuhtu, suri kaks inimest

Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku 8239 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 120 inimest, 37 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Riigis on praegu 4483 aktiivset koroonanakkust. Paranenud on 3599 haiget. Isolatsioonis viibib 31 859 inimest.

Leedus on seni tehtud 915 546 COVID-19 testi, neist 9617 viimase ööpäeva jooksul.