Tallinna jõuluturgu korraldab tänavu kesklinna valitsus

Tallinna jõuluturgu korraldab käesoleval aastal kesklinna valitsus. Tänavu on jõuluturu kontseptsioon laiem ja plaan on katta kogu vanalinn, lisaks planeeritakse tegevusi ja kaunistusi ka teistes linnaosades.

"Meil on plaanis tuua rohkem valgust, rohkem kaunistusi, rohkem tegevusi ja rohkem koostööd erapartneritega," ütles linnapea Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

Kõlvarti sõnul plaanitakse jõulukaunistusi ja programmi laiendada lisaks vanalinnale ja kesklinnale kõikidesse linnaosadesse.

Linnapea sõnul oodatakse pealinna siseturiste ja jõuluturu ja programmiga proovitakse pakkuda võimalikult palju külastamisvõimalusi kõigile Eesti inimestele.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmm lisas, et kesklinna valitsus on riigihanke tulemusena sõlminud kolmeks aastaks lepingu ettevõttega 5+ Capital, millega osa Raekoja platsist on ettevõttele ette nähtud jõuluturu korraldamiseks. Lisaülesandeks putkade üles seadmisel on ettevõttel tarvis pakkuda nädalavahetustel ka kultuuriprogrammi.

Haukanõmme sõnul oli linn juba varasemalt teinud ettevalmistusi, et lisaks lepingupartneri poolt korraldatavale turule pakkuda täiendavat programmi, ettevõtja palus aga turistide puudumise tõttu lepingu üheks aastaks peatada.

Koostöös restoranide ja kohvikutega viiakse läbi eriprogramme. Viru tänaval, Pikal tänaval akendel on plaanis valgusinstallatsioonid ja muuseumitega koostöös ekskursioonid.