Tallinna koolid jätkavad kaks nädalat pärast vaheaega osalise distantsõppega

Seejärel hinnatakse taas olukorda ja kui nakatumisnäitajad ei ole kasvutrendis, jätkatakse tavapärase kontaktõppega.

"Koolivaheajal käiakse sageli peredega reisimas – kas Eestis või välismaal, ollakse rohkem vahetus kontaktis sõpradega, mistõttu on ka suurem võimalus kokku puutuda viirusekandjatega. Ka spetsialistide arvamusel võib koolivaheaeg olla n-ö riskiteguriks viiruse levikul," rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Jõudsime koolijuhtidega ühiselt arusaamisele, et algava õppeveerandi kahe esimese nädala jooksul jätkame veel ennetusmeetmetega ehk hajutame õpilasi viisil, mida koolid ka seni kasutasid. Selle aja vältel ilmnevad võimalikud haigestumised ning koolid saavad operatiivselt tegutseda, et vajadusel haiguspuhangu levikut ennetada ja tõkestada," lisas ta.

Osalise distantsõppe puhul on linna soovitus koolidele, et üle ühe nädala järjest ühtki klassi koolist eemal hoida ei tohiks.

Belobrovtsevi sõnul on nakatumiste arv vähenenud ja näitajad paranenud ka seetõttu, et linna ennetusmeetmed on olnud tõhusad ja olukorrale on reageeritud õigeaegselt.

"Praegune seis ei ole saavutatud juhuslikult, vaid tänu tõhusatele ennetusmeetmetele ja meie elanike – ka koolilaste ja nende vanemate – vastutustundlikule käitumisele. Kahe nädala möödudes, kui olukord seda lubab, oleme aga valmis üle minema tavapärasele õppekorraldusele ehk kontaktõppele täies mahus," ütles abilinnapea.