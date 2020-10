Saksamaa uurib Dresdeni noarünnakut terroristliku kallaletungina

Teisipäeva õhtul võeti kinni kahtlusalune, 20-aastane Süüriast pärit mees, ütlesid Karlsruhe prokurörid.

Rünnakus sai 55-aastane mees raskelt haavata ja suri haiglas. Teine ohver, 53-aastane mees, sai samuti raskelt haavata, kuid jäi ellu.

"See tegu demonstreerib taas islamivägivalla ohtu," ütles Saksa siseminister Horst Seehofer avalduses. Ministri sõnul nõuab igasugune äärmusluse ja terrorismi vorm äärmist tähelepanelikkust.

Kahtlusalune saabus Süüriast Saksamaale 2015. aastal sadade tuhandete teiste süürlastest pagulaste seas.

Väljaande Der Spiegel andmetel radikaliseerus kahtlusalune 2017. aastal, mil politsei määratles ta ohtlikuks. Mehe asüülitaotlus oli tagasi lükatud, kuid teda ei olnud saadud Süüriasse tagasi saata.

Saksa meedia teatel vabastati ta 29. septembril noorte kinnipidamiskeskusest, seda vaid mõni päev enne rünnakut Dresdenis.

Ajalehe Bild andmetel leiti rünnakus kasutatud noalt kahtlusaluse dna-d. Tema dna oli juba varem Saksa politsei andmebaasis.

Justiitsminister Christine Lambrecht ütles Twitteris, et "islamistlik terrorism on jätkuv oluline oht meie ühiskonnale, me peame võitlema sellega kogu meie jõuga."

Alates 2013. aastast on ohtlikuks peetavate islamistide arv kasvanud Saksamaal viiekordseks - 860 isikuni.