Eelmisel aastal oli SEB üheksa kuu kasum 76,6 miljonit eurot. Kasumi vähenemise põhjuseks on see, et pank on sellel aastal suurendanud võimalike laenukahjumite eraldisi 8,4 miljoni euro ulatuses. 2019. aasta samal perioodil vähendas pank laenukahjumite eraldisi 2,8 mln euro ulatuses.

SEB üheksa kuu tegevustulud ulatusid 130,2 miljoni euroni, mis on 1,6 miljonit enam, kui eelmise aasta samal perioodil. SEB üheksa kuu tegevuskulud olid 45,7 miljoni euroni, mis on miljon eurot enam, kui eelmisel aastal samal perioodil.

Üheksa kuuga on SEB majandustulemustelt arvestatud 9,2 miljonit eurot tulumaksu, teatas pank.