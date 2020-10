Saaremaal algas kohtupidamine kolme hukkunuga avarii põhjustaja üle

Prokurör Rainer Amur on varem märkinud, et süüdistatav teadis, et ta oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud.

"Prokuratuuri hinnang on, et ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest. Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on seega üldohtlik," ütles Amur.

Kriminaalasi alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.

Prokurör Rainer Amur leidis aga tõendeid kaaludes, et 11. jaanuari traagilise õnnetuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest.

11. jaanuaril alustas Saaremaal Audiga sõitnud 34-aastane Reinart möödasõitu ees liikunud ja vasakpööret teinud Volvost, kuid põrkas sellega kokku. Kokkupõrkes hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, tema kaheksa kuu vanune laps ja tema 58-aastane ema. Volvos viibinud juhi 37-aastane õde ning Audi juht Reinart said avariis raskeid vigastusi.

Ligi 10 kilomeetrit enne avariipaika olid politseinikud patrullbussis mõõtnud tema Audi kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis.

Kuressaare haiglas mõõdeti ligi tund pärast õnnetust Reinarti veres alkoholi sisalduseks 3,51 promilli, hilisema ekspertiisi tulemuseks märgiti 1,82 promilli.