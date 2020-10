Uuring: arstide mediaanpalk on 3036 eurot kuus

Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringu järgi maksid mitmed tervishoiuasutused seoses eriolukorraga kõrgemat töötasu.

Arstide mediaan kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2020. aastal 3036 eurot, õendustöötajatel 1582 eurot ning hooldajatel 991 eurot, kasvades aastaga vastavalt 13,3 protsenti, 11,5 protsenti ja 12,4 protsenti.

"Eelmise aastaga võrreldes palgakasv kiirenes. Kuna analüüsi aluseks on märtsikuu andmed, siis üheks palgakasvu mõjutajaks on COVID-19ga seoses alanud eriolukord ning seetõttu lisatasude ja tavapärasest kõrgema töötasu maksmine," ütles TAI tervisestatistika analüütik Kai Maasoo.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2020. aasta I kvartalis 8,37 eurot ja see kasvas aastaga 5,9 protsenti. "Arstide, õdede ja hooldajate brutotunnipalk on kasvanud Eesti keskmisest palgast kiiremini. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õendustöötajate tunnipalk 1,1 korda kõrgem. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest kolmandiku võrra madalam," selgitas Maasoo.

Arstide keskmine brutotunnipalk koos lisatasudega kasvas aastaga 12,2 protsenti, hambaarstidel 9,3 protsenti ning õendustöötajatel ja hooldajatel vastavalt 10,2 protsenti ja 10,8 protsenti.

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi kehtis arstide tunnitasu alammäär 12,40 ja eriarstidel 13,40 eurot. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 7,45, kiirabitehnikutel 6,30, erakorralise meditsiini tehnikutel 6,70 ning hooldajatel 4,65 eurot.

Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu jääb veel alla kehtestatud alammäära.

"Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu," lisas Maasoo.

Tunnipalk on nii arstide kui hambaarstide seas kõrgeim ortodontidel, näo- ja lõualuukirurgidel ning neurokirurgidel, madalaim perearstidel ja taastusravi arstidel. Märtsikuu brutopalk oli õendustöötajate hulgas kõrgeim nakkustõrje- ja anesteesia-intensiivraviõdedel, madalaim taastusravi- ja diabeediõdedel.