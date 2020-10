Fotod: Sardiinias sündis roheline kutsikas

Christian Mallocci ei suutnud uskuda oma silmi, kui ühel tema kaheksast koerast - Spelacchial - sündis rohelise karvkattega kutsikas, vahendas Reuters.

9. oktoobril sündinud koerake sai nimeks Pistachio (eesti k. - Pistaatsiapähkel). Pesakonna ülejäänud neli kutsikat olid kõik valged ehk sama värvi nagu nende emagi.

Rohelist värvi kutsika sündimine on väga haruldane. Arvatakse, et see juhtub siis, kui heledad kutsikad puutuvad lootena emaüsas kokku rohelise pigmendiga biliverdiin. Tegemist on sama pigmendiga, mis põhjustab sinikate rohekat värvust.

Samas ei püsi Pistachio igavesti roheline. Erkroheline värv, mis tal oli sündimise päeval, on juba päev-päevalt hajunud, kuni kaob lõpuks täielikult.

Roheline kutsikas Pistachio. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Cristian Mallocci

Mallocci on otsustanud, et kui ülejäänud neli kutsikat saavad omale uued kodud, jätab ta Pistachio oma farmi ning treenib ta lambaid karjatama.

Mallocci ütles, et praegusel raskel koroonapandeemia ajal on roheline värv lootuse ja õnne sümbol ning võib-olla pidi Pistachio sünd inimeste suule naeratuse tooma.