Väljastpoolt Euroopa Liidu Tallinnasse praegu lennata ei saa. Ainus erand on Norra pealinn Oslo, aga tööjõu mõttes see kuigivõrd ei aita. Üheksat põllumajandusettevõtet koondava osaühingu Vaklak juht Margus Muld tõdes, et vähemalt piimakarjakasvatajad vajad endiselt ka välismaalaste töökäsi.

"Kahjuks meie sektoris praegu tööjõuturu leevendamist ei ole olnud, et oleks lihtsam töötajaid saada," sõnas Muld. "Täpselt sama keeruline kui enne."

Võrumaa Nopri talu peremees Tiit Niilo näeb, et võrreldes suvega on ikkagi lihtsam.

"Need, kes on siia suviseks perioodiks tulnud ja kellel veel üheksa kuud elamisluba kestab, on ju saadaval. Täna reaalselt on neid, kes helistavad tööandjatele, olles ise siin, et meil sai töö otsa, kas teil on pakkuda, neid on täna reaalselt olemas," rääkis Niilo.

Niilo lisas, et tema ettevõttes on välismaalastel valdavalt viieaastased elamisload ja sestap pole ta viimasel kuudel välismaalt töötajaid kutsunud. Küll aga käivad mõned töötajad aeg-ajalt kodus.

"Mõnikord on ju olukord selline, kus ei ole võimalust. Kui laps on Ukrainas ootel ja vanavanemad ei saa teda enam hoida, siis ei ole varianti," ütles Niilo. "Aga neid, kes on oma pere tähtsaimale sündmusele jätnud minemata, neid on igal juhul."

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Egert Belitšev lisas, et välismaalasi ei vaja ainult põllumajandus, vaid ka teised sektorid. "Jätkuvalt on ka toitlustus- ja teenindussektor, kus palju välismaalasi töötab, ja ka ehitussektor," sõnas Belitšev.

Marsaga Poola ja sealt maad mööda Eestisse

Kuna otselend Kiievist Eestisse ei too, tuleb töötajatel oma marsruut hoolsalt läbi mõelda. Egert Belitšev ütles, et igaühel on selleks oma moodused. "Kindlasti täna lennukiga saabumine on kallim. Väga tihti kasutatakse ka maismaateed," selgitas Belitšev.

Margus Muld rääkis, et paljud ukrainlased saavad enda sõnul Poola spetsiaalsete marsruuttaksodega. "Siis Poolast üritavad tavaliselt mingi liinibussi peale või kuskile mujale ühistranspordi peale saada ja siis saabuvad Eestisse," ütles Muld.

"Ma tean ka mingeid juttusid vahepeal, et käidi veel suurema kaarega, aga põhiline, et saavad Euroopa Liitu sisse kuskilt. Üle sisepiiride liikumine pole takistatud."

Kui välistöötajad Eestisse jõuavad, ootab neid kahenädalane eneseisolatsioon. Avalikkus pööras sellele rohkem tähelepanu suvel, kui politsei saatis 12 tšarterlennuga saabunud ukrainlast maalt välja. Nende süüks oligi eneseisolatsiooni reeglite rikkumine. Tiit Niilo meenutas, et Nopri talust pidid lahkuma need, kelle puhul uskus politsei, et nad teevad tööd. Politsei toonase hinnanguga ei nõustu Niilo tänini.

"See on nüüd selline õrn teema, mille osas on tänaseks väga palju informatsiooni liigutatud, mis kinnitab, et väljasaatmine polnud põhiseadusega vastavuses," rääkis Niilo.

Ametnikud kontrollivad hoolega

Niilo ütles, et sisuliselt ta töötajate isolatsioonitingimusi kuidagi ümber korraldama pole pidanud. Ta usub, et pigem tõlgendavad ametnikud reegleid teisiti. Kusjuures seda, kas isolatsioonireegleid järgitakse, kontrollivad ametnikud hoolsalt.

"Füüsiliselt keegi toas käinud ei ole, aga me teame, et käiakse," sõnas Niilo. "Ja seda saame kinnitada, et jälgitakse."

"Lauskontrolli ei ole tehtud, aga on pisteliselt küll käidud kontrollimas, et kas inimene ikka peab karantiinitingumustest kinni," rääkis ka Vaklaki juht Margus Muld.

Muld kinnitas, et nende farmides järgitakse reegleid hoolega ja tööandja hoolitseb isegi selle eest, et inimesed oma korteris söönud saaks.

Politsei- ja piirivalveameti jaoks algab isolatsiooni kontrollimine ülevaatest, kes üldse Eestisse saabuvad.

"Kui me oleme tuvastanud, et inimene saabub mõne lennu pealt, tutvustame talle isolatsioonireegleid. Aga ka sisepiiridel me jätkuvalt vastavalt riskianalüüsile kontrollime trassil liikumist," selgitas Egert Belitšev ja lisas, et palju abi on ka töötamise registrist. "Ehk kõik töötajad, kes ametlikult Eestis tööd teevad, peaksid olema seal registreeritud."

Kui välismaalt saabunud on politseile teada, võibki hakata neid kontrollima.

"Me süstemaatiliselt kontrollime ettevõtteid, me süstemaatiliselt kontrollime välismaalasi, kes siia saabuvad. Kas nad täidavad riiki sisenemise reegleid ja kas nad on andnud õigeid andmeid," rääkis Belitšev. "Ettevõttesse kohapeale minnes on ka avastatud, et välismaalane, kes peaks olema isolatsioonis, on tegelikult tööl."

Päris iga rikkumise peale inimest maalt välja ei saadeta. Ka suvel tšarterlennuga tulijate seas leiti 46 reeglirikkumist, aga välja saadeti ainult need, kes ametnike hinnangul töötasid.

"Taustasid on erinevaid. Osadel inimestel on lisaks isolatsioonikohustuse rikkumisele veel ka muid asjaolusid. Võib-olla näiteks maksuõiguse vaates," ütles Belitšev. "Aga jah, kokkuvõtvalt, neid välismaalasi, kes on pidanud muu hulgas ka isolatsioonikustuse rikkumise tõttu Eestist lahkuma, on mitmeid."