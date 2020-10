Maanteeamet plaanib järgmisel aastal välja kuulutada ehitushanke Via Baltica üheksakilomeetrisel lõigul Pärnust Valga-Uulu maantee ristmikuni. Teelõigu planeerimisega on tegeletud üle kümne aasta, mitmed probleemid on aga endiselt lahendamata.

Maanteeameti taristu arendamise osakonna juhataja Andres Urmi sõnul võtavadki 2+2 sõidurajaga maantee eeltööd kaua aega. Teele on ka kavandatud kaks eritasandilist liikussõlme ja sild üle Uulu kanali, samuti tunnelid kergliiklejaile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Häädemeeste vallas turismitalu pidav Marju Pulst ütles, alguses oli teega palju muret ja alles viimase aasta-poolteisega on mitmed asjad lahenenud.

"Enne Uulu kanalit on meil kuus hektarit metsamaad ja teispool Uulu kanalit on meil kümme hektarit. Sellest kümnest hektarist võetakse ära kuskil hektar maad, aga kuuest hektarist läheb 2,2 ära, peale selle veel piirangualad. Seda ma pean ütlema, et kõikidele ettepanekutele, mis me siin oleme teinud, on meil tõesti kõik vastused nii maanteeametist kui keskkonnaministeeriumist kui ka kommunikatsiooniministeeriumist. Nii et me oleme väga rahul," rääkis Pulst.

Lahendamata on siiski probleem metsamaaga. Pulst ütleb, et nad eelistavad metsa ega soovi kompenseerimist. Suurt muret teeb uus tee lätlaste populaarsele pagariärile Pärnamäed, kus töötab 30 inimest. Kui liiklus uuele teele läheb, kaotavad nad palju kliente.

Pärnu linnal aga pole maanteeametiga veel kokkulepet selle kohta, et Raekülast Hiie tänavast peaks üle tee metsa pääsemiseks rajatama tunnel.

"Maanteeameti soov oli, et linn ehitaks tunneli välja, nemad teevad tee. Aga linnal eelarves ja ka pikemas mõttes eelarvestrateegias selleks rahasid ette nähtud ei ole, Ja me oleme valmis koostööks. Vahetades siin lõike linnaga teisel pool otsas, me kindlasti selle kokkuleppe saame. Ja linn on valmis ka panustama rahaliselt mingis osas, et tööd kindlalt tehtud saaks," ütles abilinnapea Mart Järvik.