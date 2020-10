Prantsusmaa laiendab öist liikumiskeeldu 46 miljonile inimesele

Öine liikumiskeelt hakkab kehtima reedel ja piirab inimeste liikumist ajavahemikus 21.00 kuni 6.00, kirjutab BBC.

Prantsusmaa peaminister Jean Castex teatas, et olukord riigis on tõsine ning kätte on jõudnud viiruse teine laine. "Järgnevad nädalad tulevad rasked ja surmade arv jätkab kasvu," ütles ta neljapäevasel pressikonverentsil.

Prantsusmaal on viimase kuue päevaga tuvastatud üle 20 000 uue viirusejuhtumi. Kokku on nakatunuid üle 950 000.