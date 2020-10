Piirete eiramise tõttu rajatakse Järvele ajutine raudtee ületuskoht

Kui Eesti Raudtee tõmbas rööbastele ohutuse tagamiseks aiad ette, siis selgus, et vähemalt Nõmmel käivad inimesed ringi traadikäärid taskus. Raudteefirma käis korduvalt Tallinnas Järve keskuse taga asuvat aeda parandamas, kuid tulutult, ei kulunud päevagi, kui aias oli mulk lahti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selle lõigu eesmärk oli ohutuse parandamine ja see läbi panime siia ka piirdeaiad, aga kuna see ülekäik on ikkagi üsna intensiivse kasutamisega ja sellest tulenevalt otsustasime siia ikkagi rajada ülekäik," rääkis Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Raul Vjatkin.

Vjaktkini sõnul pole teistes kohtades Eesti Raudtee olnud rahva survel pidanud eraldi ülekäiku rajama.

Kui seni tõrkus raudteefirma halvale nähtavusele viidates ülekäigu rajamisest, siis nüüd peetakse seda igati ohutuks. "Põhifookus on inimesel endal, et kui ta ületab raudtee ülekäigu kohta, siis ta peab veenduma et rongi ei tule," ütles Vjatkin.

"Tõepoolest siin natukene nähtavusega probleeme on, aga paigaldame vajalikud tõkked, märgid ja loodame inimeste mõistvale suhtumisele," lisas ta.

Rongide kiirust Järvel piirama ei hakata, kuid vedurijuhid peavad hakkama vilet andma. Järvele rajatud aiamulgu eluiga jääb ilmselt lühikeseks, sest lähiaastatel on sinna plaanis koos Viljandi maantee läbimurdega ehitada eraldi tunnel jalakäijatele ja ratturitele. Seni saavad eluga raudteelt üle pääsenud Mustamäele minna linna poolt ekstra selleks rajatud teed mööda.

"Kindlasti kui uus läbimurre valmib ja need plaanid täpselt täpsustuvad, siis ma usun, et keegi seda katet siit üles ei võta et see võibki olla selle parkmetsa Järve asumis jalutamiseks ette nähtud. Detsembris valmiv ülekäik läheb maksma 50 000 eurot. Aasta lõpuks uuendatakse Tallinnas ka Veerenni ülesõit, kuhu pannakse jalakäijate jaoks foorid ja helisignalisatsioon. Selle ülekäigu uuendustööd jäid venima, kui kevadel koroona tõttu suleti Hispaanias tehas," rääkis Tallinna Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.