Reede on vihmane, tuulepuhangud kohati tugevad

Reede öösel sajab paljudes kohtades vihma ning puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, puhanguti 17, öö hakul rannikul isegi kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on pilvine ning sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 9 kuni 11 kraadi.

Päev tuleb paljudes kohtades vihmane, kuid pärastlõunal saju tõenäosus väheneb. Puhub edelatuul 4 kuni 9, puhanguti 14, rannikualadel 5 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Hommikule sarnaselt on päeval 8 kuni 12 kraadi.

Nädala lõpp ja uus nädal on üldiselt pilvine, aga paiguti esineb ka selginemisi. Tihedamat vihmasadu on oodata laupäeva pärastlõunal, mis pühapäevaks paraneb. Öösiti on jätkuvalt jahe ning keskmised jäävad 3 ja 8 vahele ning päeval ulatuvad 8 kraadist 10-ni.