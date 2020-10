Veidemann ütles ERR-ile, et kavatseb teha Martin Helmele vastava ettepaneku.

ERR-i nõukogusse saab iga riigikogu fraktsioon nimetada ühe liikme. Lisaks kuulub nõukogu koosseisu neli sõltumatut eksperti.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises ERR-i töötajatele, et Reitelmanni postituse sisu ei pea ta vajalikuks selle sisu tõttu korrata. "Piisab, kui ütlen, et sellised sõnad ja väljenduslaad ei sobi kellelegi, eriti aga ERR-i nõukogu liikmele," kirjutas Roose.

Kuigi postitus ise on nüüdseks kustutatud, ei tähenda see Roose sõnul nagu seda ei olekski olnud. "ERR-i tööle võib alati tagasisidet anda, kuid tehes seda konstruktiivselt, sisuliselt ja viisakalt. Nõukogu liikme Urmas Reitelmanni postitus oli kõike muud ja kinnitan kõikidele töötajatele, et juhatus mõistab sellised solvavad sõnavalingud ühemõtteliselt hukka."

ERR-i juhatus ootab sama ka nõukogult, kes, nagu seadus ütleb, "peab oma kohustusi täitma rahvusringhäälingule lojaalselt ja nõukogu liikmele vajaliku hoolega."

Roose lisas veel, et jätkab sel teemal nõukoguga suhtlemist.

Reformierakond algatab Reitelmanni tagasikutsumise

Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimehe Heidy Purga sõnul algatavad reformierakondlased esmaspäeval EKRE riigikogu saadiku Urmas Reitelmanni tagasikutsumise rahvusringhäälingu nõukogust.

"Rahvusringhäälingu töötajaid sügavalt solvavale kõnepruugile ei saa olla mingit õigustust. Eriti šokeeriv on see aga olukorras, kui vaid loetud tunnid varem on valitsuserakonnad alla kirjutanud avaldusele, millega lubatakse Eesti inimeste solvamisest hoiduda," märkis Purga.

Purga sõnul võimaldab Eesti Rahvusringhäälingu seadus riigikogul ametisse nimetatud nõukogu liikme tagasi kutsuda ja Reformierakond teeb parlamendile sellesisulise ettepaneku..