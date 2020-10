Maaeluministeeriumi koostatud eelnõus tõdetakse, et kokkuostjad on tugevamal positsioonil ning põllumeestele teevad muret ebaausad kauplemisvõtted, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelnõus nimetatakse 16 kaubandustava, millest üheksa oleks edaspidi alati keelatud ning seitse on keelatud juhul, kui ei ole selgelt teistmoodi kokku lepitud.

Ebaausaid kaubandustavasid kasutades sõlmitud tehingud on tulevikus õigustühised ja selliste tehingute tegijaid ootab tulevikus väärteo korras karistus.

Ebaausad kaubandustavad on näiteks seotud maksetähtaegade ja tarnekindluse kokkulepetega.

"Näiteks ostja ei tohi ühepoolselt muuta tarnelepingu tingimusi või ei tohi tühistada liiga lühikese etteteatamistähtajaga kauba tellimusi, et ei saaks eeldada, et müüa saab leida sellele teise väljundi. Näiteks, kui tarnitakse piima ja piim on /.../ kiiresti riknev, siis ei saa eeldada, et kui sa paar tundi enne tarnimist tühistad suure tellimuse, siis müüa jõuab leida uue turu. Seal on veel ka palju teisi, näiteks, et ärisaladust ei tohi avalikustada ja samuti ei tohi välja pressida," rääkis maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk.

"Meil on päris suur hulk või väike hulk - kuidas võtta - kauplusi, millel on väga palju kauplusi, kes mõnes mõttes oma jõupositsioonilt nõuavad teatud tingimusi oma tarnijatelt. /.../ Kui see hinnasurve on suur, siis see taandatakse alguses tööstustele ja siis põllumajandustootjatele," rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.