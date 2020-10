Kunstnikud tegid teoseid teemal "Mis on õige, mis vale"

Teema "Mis on õige, mis vale" oli Lääne-Virumaa kunstnikele nii väljakutsuv, et oma töödega tuli välja rekordarv kunstnikke.

"See teema puudutas. Aeg on nii ärev ja nii põnev. Aeg on sigadusi täis ja kõike muud täis. Ja siis inimesed: kes tõmbub karpi, kes on vihane, kes on frustreeritud ja kes tahavad ennast välja elada. Ja kunstnikud tahavad välja elada ja siis nad tulevad näitusele. Meil pole kunagi olnud 26 kunstnikku väljas, tavaliselt on 21-22 kunstnikku. Töid on üle kolmekümne, nii et kõik ei tahtnud hästi ära mahtuda," sõnas Rakvere Galerii juhataja Raivo Riim.



Näituse kuraator Riho Hütt lisas: "Kuna see teema oli selline intrigeeriv, siis kõikidel kunstnikel on õigus öelda ja kõik tahavad midagi öelda sel teemal ja see pakub huvi ka vaatajatele. Kui me suudame ühiskonnale näkku vaadata ja ise ausaks jääda ning kitsaskohtadele tähelepanu juhtida, siis ainuõige tegevus ongi see, mida Rakvere galerii teeb."



Raivo Riimi sõnul räägivad nii mitmedki tööd inimeste valikutest. "Selle näituse kõige kihvtim pilt on minu meelest Vello Lillemetsa "Valik on sinu", seal on inimeste ajud, mis on pandud vormi sisse. Nad võivad olla kuubis sees, aga temal on nad kärje sees. Ja ise valid, kas sa tahad, et su aju oleks kärgedega piiratud, või tahad, et su mõte oleks vaba. See on selle näituse parim töö minu arvates," ütles Riim.

Näitus jääb avatuks 14. novembrini.