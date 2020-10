Saaremaal tegid talgulised korda koroona ajal ära tallatud matkaraja

Just Saaremaal on kõikidel riigimetsa majandamise keskuse loodusobjektidel täheldatud külastatavuse kasvu, kõige populaarsem neist on olnud ligi viie kilomeetri pikkune Koigi raba matkarada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koigi raba matkarada on külastajate poolt eriti tänavu nii ära tallatud, et vajab uut katet.

"Kevadel oli liiklust päris palju ja nüüd, sügisel on ka olnud liiklust päris palju. Autode voor, eriti nädalavahetustel on pidev, nagu oleks kuskil suure maantee ääres," rääkis Koigi külavanem Arro Truumees. Ta kinnitas, et matkaraja külastatavus on tänavu palju suurem kui mullu.

Kuigi matkaradade külastatavuse numbreid pole veel kokku loetud, on tänavu üle Eesti mõne raja puhul olnud hüppeline kasv nagu Koigi raba puhulgi. Võrreldes eelmise aastaga on Koigi rabas jalutamas käinud kuni tuhatkond inimest rohkem.

"Kohati on väga porine ja märg ja veame uue hakke peale. Huvilisi on üsna palju ja tallajate arv on sel aastal just kasvanud koroonaviiruse ajaga. Kui muidu käis stabiilne arv aastate lõikes, siis sel aastal on näha siin kasvu. Samas mõne teise objekti puhul jälle tagurpidi," rääkis RMK Saaremaa külastusala juht Üllar Soonik.

Kui Eestis tervikuna on mõnede matkaradade külastatavus kasvanud, teistel jälle vähenenud, siis RMK Saaremaal seiratavate loodusobjektide puhul on külastajate kasvu täheldatud kõikidel metsaradadel ja telkimiskohtades.