Eeloleva nädala esimene pool toob kuni 14 soojakraadi

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9-13 kraadi.

Teisipäeva öösel on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja 9-14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole ööd jõuab saartele tihedam sajuala, mis laieneb mandrile. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Kolmapäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu levib üle maa läänest itta. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul tuul veidi tugevneb. Sooja on 9-12 kraadi.