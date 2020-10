Eesti vanim naiskorporatsioon tähistas 100. sünnipäeva

1920. aastal asutatud korporatsiooni eesmärgiks on ühendada aktiivseid ja iseseisvaid haritud Eesti naisi ning väärtustada naiselikkust, kõrget hingekultuuri ja eestlust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänaseks on korporatsiooni liikmeid maailmas kokku juba üle tuhande.

Organisatsiooni eesmärgid on täna laias laastus samad, mis 100 aastat tagasi selle asutamise ajalgi.

"Kui 100 aastat tagasi oli tõesti põhjust võidelda naiste õiguste üle, et üldse saaks ülikoolis õppida, siis nüüd on võib-olla rohkem selline enesekindluse kasvatamine, et see, et me peaksime fiiliatena neid lahinguid nii öelda nähtamatu tekliga. Ehk siis, et võrsuksid sirge seljaga ühiskonnategelased, olgu nad siis nii-öelda eesrindel või tagalas ja et nad aitaksid edasi viia Eesti elu," rääkis korp! Filiae Patriae esimees Mari Eesmaa.