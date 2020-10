Õhuturism üle Saudi Araabia, Bahreini ja Araabia Ühendemiraatide hoiaks Indiasse ja teistesse Aasia riikidesse reisivatel inimestel kokku aega ja raha, ütles pressikonverentsil Netanyahu.

Iisrael sõlmis eelmisel kuul AÜE ja Bahreiniga suhete normaliseerimise lepped ja reedel leppis USA vahendusel kokku suhete normaliseerimises Sudaaniga.

"Riike tuleb veel," ütles Netanyahu.

Saudi Araabial pole Iisraeliga seni ametlikke diplomaatilisi suhteid, kuid lubab nüüd selle lende oma õhuruumis.

Sudaanile lähenemine on kasulik iisraellastele, kes tahavad lennata üle Atlandi ookeani, ütles Netanyahu.

"Me lendame nüüd läände üle Sudaani vastavalt lepetele, mida me sõlmisime isegi enne normaliseerimise väljakuulutamist, ja üle Tšaadi, millega me oleme samuti suhted loonud, Brasiiliasse ja Lõuna-Ameerikasse," ütles Iisraeli peaminister.

"Iisrael oli varem täiesti isoleeritud... Kuid nüüd on Iisrael loomas ühendusi terve maailmaga," ütles ta.