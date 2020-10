Esmaspäeva õhtul võib oodata vihma

Esmaspäeva hommik on vähese pilvisusega, õhtul võib aga oodata sadu. Päeval on sooja 11 kuni 13 kraadi.

Venemaa kohal olev kõrgrõhuala püsib paigal ja selle serv katab esmaspäeval ka Balti riigid. Lääne poolt avaldab survet madalrõhkkondade tandem, millest üks pöörleb Norra merel ja teine nihkub üle Šotimaa Põhjamerele. Madalrõhkkonna idaserv laieneb üle Skandinaavia Läänemerele ning tõstab meil lõunatuule tugevaks.

Tihedamad pilved nihkuvad päeva peale lähemale ja pärastlõunal on üksikute sajuhoogude võimalus, õhtul võib juba laialdaselt vihma sadada. Samas saabub lõunakaarest soojem õhumass, mis ei lase öisel temperatuuril alla 5 kraadi langeda ja päevasoe kerkib üle 10 kraadi.

Öö vastu esmaspäeval tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul viis kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on viis kuni 11 kraadi.

Hommikul on enamus Eestist kaetud õhukese pilvekihiga, vaid saartel ja idapiiri lähistel on paksemaid pilvi, aga ilm on kõikjal sajuta. Puhub valdavalt lõunatuul kolm kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kuus kuni üheksa, rannikul kuni 11 kraadi.

Ennelõunal ei ole sadu oodata, pärastlõunal kojati sajab ja õhtuks on sajune. Lõunakaare tuul toob jätkuvalt siia sooja ning puhub kuus kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb vahemikku 11 kuni 13 kraadi.

Algav nädal on üldiselt pilvine ning iga natukese aja tagant on oodata vihmasadu. Oktoober on olnud viimaste kümnendite üks soojemaid, kuu lõpus langevad keskmised temperatuurid öösel 10 kraadilt viiele ja päeval 12 kraadilt üheksale.