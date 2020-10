Suurbritannia võimud tegelesid julgeolekuvahejuhtumiga tankeril

"Oleme teadlikud ja uurime vahejuhtumit laeva pardal, mis asub Wighti saarest lõunas," kirjutati Hampshire'i politsei esialgses teadaandes.

Sky News teatas, et tankeri pardal ebaseaduslikult ehk niiöelda jänestena sõitnud seitse isikut olid üritanud alust oma kontrolli alla võtta. Samas kinnitasid laevaomanikke esindava firma Tatham and Co juristid rahvusringhäälingule BBC, et tegemist polnud kaaperdamiskatsega.

Tanker lahkus Nigeeriast eelmisel nädalal ja pidi varem pühapäeval randuma Southamptoni sadamas.

Suurbritannia kaitseministeerium tegi hiljem avalduse, mille kohaselt läksid aluse pardale sõdurid, kes pidasid kinni seitse inimest, kui meeskond oli olnud sunnitud ähvarduste järel tundideks laevas varju otsima.

"Vastates politsei vastavasisulisele taotlusele volitasid kaitseminister ja siseminister relvajõudude teenistujaid laeva pardale minema. Sõjaväelased võtsid aluse oma kontrolli alla ja pidasid kinni seitse inimest," kirjutati teadaandes.