Narva esitas õiglase ülemineku toetusele projekte 400 miljoni euro eest

Ettepanekute seas on 73 tegevust, mille elluviimisele kuluks ühtekokku üle 430 miljoni euro ehk neli Narva linnaeelarvet.

"No see on meie unistus ja seoses sellega, et praegu ei oska keegi öelda, milliseid projekte võiks üldse ellu viia, panime kõik paberile ja pärast juba arutame konkreetsemalt, siis, kui me teame, mis kriteeriumid on üldse raha saamiseks," selgitas Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.

Narva unistuste nimistus on vanalinna endiste hoonete taastamine ja uute ehitamine, bastionide renoveerimine, puhkealade, teede ja spordihoonete rajamine, samas ka hooldekodude ja linnasauna ehitus ja isegi vanade linnakalmistuste taastamine.

Jevgrafov mõistab, et kõigile kavatsustele toetust saada on võimatu. Prioriteediks on elukeskkond ja sotsiaalvaldkond.

"Kindlasti tuleb rõhutada meie sotsiaalprojektidele, et uus hooldekodu näiteks. Meil on järjekorras üle 600 inimese. Tuleb neile pakkuda võimalust kasutada teenust just Narvas. Need on väga tähtsad projektid. Eriti meeldib mulle see, et võiksime tegeleda meie endise Gerassimovi kultuurimaja taastamisega. Seal võiks olla näiteks linnateater, aga selleks on kindlasti vaja riigi abi. Tean, et elanikud väga kiidaksid seda," jutustas linnapea.

Opositsioonifraktsiooni Meie Narva esimees, sotsiaaldemokraat Katri Raik küsis, kuidas on Narva unistuste nimekiri seotud õiglase ülemineku prioriteetidega.

"Selle nimekirja tegemisel on kahetsusväärsel viisil täiesti ära unustatud see, et milleks õiglase ülemineku rahad üldse on ette nähtud," ütles Raik.

"Paberis pole sõnagi töökohtade loomisest, ettevõtluse mitmekesistamisest ja samas linna äsja vastuvõetud arengukavas ja järgmiseks aastaks planeeritud tegevustes on linna ettevõtluse edendamiseks ette nähtud 4300 eurot. See on ausalt öeldes naeruväärne," sõnas opositsiooni esindaja.

"Nii et unistada võib, aga mis oleksid need üks, kaks, kolm asja, mida Narva tõepoolest vajaks ja see peaks tuginema Narva inimeste küsitlustel, uuringutel, mitte ühe või teise poliitiku isiklikul suval."

Narva linnapea sõnul tuginevad rahandusministeeriumile saadetud ideed linnavalituse, volikogu ja aktiivsete linnakodanike ettepanekutele, mis on kogutud viimase paari aasta jooksul.

Rahandusministeeriumi küsitlus on näidanud, et maakonna elanikud tunnevad enim puudust hästi tasustatud töökohtadest ja piirkonna arengut toetavatest omavalitsustest.