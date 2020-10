Levira avas automaatkaameratega spordiülekannete keskkonna

Levira alustas möödunud aastal täisautomaatsete kaamerate võrgustiku arendamist, kaameravõrk katab üle Eesti 20 spordihalli, milles toimuvatest mängudest teeb ettevõtte veebikanalis ülekannet.

Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell rääkis ERR-ile, et portaal on esialgu positiivselt vastu võetud ja Levira plaanib kaamerate võrgustikku laiendada, peagi paigaldatakse kaamera näiteks ka Nord Cramo spordihoonesse.

Portaali peamine eesmärk on toetada Eesti sportlasi, suurendada spordivõistluste vaatajaskonda ja sportmänge populariseerida.

Suurem osa portaali sisust on aasta lõpuni tasuta kättesaadav, VTB liiga mängude vaatamiseks peab ostma pileti, mille hind on vahemikus kaks kuni 5,50 eurot. Piletitele rakendub dünaamiline hinnastamine ehk varem ostetud piletid on odavamad.

"Hinnastamise osas on portaal aasta lõpuni tasuta kättesaadav, uuest aastast plaanime viia tasuliseks," sõnas Kurell ja lisas, et piletirahast toetatakse Eesti sporti ning toetust jagatakse liitude vahel. "Levira kätte sealt praktiliselt ei jäägi midagi," märkis ta.

Kurelli sõnul kandis portaal möödunud nädalavahetusel üle neli korvpalli ja kaks saalihoki mängu ja portaali vaatajanumbrid olid positiivsed. "Me just praegu vaatasime statistikat. Üllatavalt positiivne ja väga äge, kui noorteliiga mängud tõmbavad inimesi vaatama," ütles ta. Unikaalseid vaatajaid oli spordiülekannetel nädalavahetusel 5500.

Eesti riigile kuulub 51 protsenti AS-i Levira aktsiatest, 49 protsendi aktsiate omanik on Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF.