Kohus karistas Sillamäel narkootikume müünud mehi vangistusega

Tänavadiilerite grupi juht sai karistuseks viis aastat ja neli kuud vangistust, ülejäänud grupeeringu liikmete karistused ulatusid ühest kuni viie aastani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtuotsus pole veel jõustunud.

Eelmise aasta sügisel alustatud kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära üle poole kilogrammi marihuaanat ja amfetamiini ning 46 ecstasy tabletti. Lisaks konfiskeeriti kuriteoga saadud vara enam kui 4500 euro väärtuses.

Politsei peab tänavadiilerite grupi likvideerimist oluliseks töövõiduks, sest äravõetud narkootikumide kogus on päris suur.

"Ma hindan, et see on suur kogus, liiga suur kogus. Kui me arvestame sellega, et üks gramm on üks doos, siis arvestage ise - 320 doosi amfetamiini ja 230 doosi marihuaanat ja ecstasy üks tablett on üks doos. Politsei jaoks see on tegelikult oluline töövõit, sest pärast selle asja realiseerimist oli langenud varguste arv ja Sillamäel olukord oli enam-vähem parem," rääkis Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.