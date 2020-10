Teisipäeva öö on valdavalt pilvine. Kohati sajab vähest vihma, vastu hommikut on Lääne-Eestis sadu suurem. Mitmel pool on ka udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 9, puhanguti 11, rannikul 13 meetrit sekundis. Öösooja on 8 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on endistviisi valdavalt pilves ning mitmel pool sajab vähest vihma ja kohati püsib udu. Enamasti valitseb lõunatuul 5 kuni 9, puhanguti 11, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur püsib 9 kuni 12 kraadi juures.

Päev jätkub hallilt. Mitmel pool sajab nõrka vihma, mis muutub õhtul Lääne-Eestis tugevamaks. Tuul on lõunast ja kagust, Lääne-Eestis lõunast ja edelast, puhudes 5 kuni 9, puhanguti 11, rannikul 14 meetrit sekundis. Sooja on koguni kuni 14 kraadi.

Edasi läheb keskmine temperatuur nii ööl kui ka päeval natuke jahedamaks ja vihmasadu on üsna igapäevane. Kolmapäeval läheb läänest küll taas selgemaks, kuid neljapäeval on saartel jälle vihmane.

Nädalavahetuselgi sajust pääsu ei ole, kuid siiski on lootus vahelduva pilvisuse vahelt päikesekiiri näha.