Võrumaa turismitalud kutsuvad külalisi suitsusauna proovima

Kuna koroona-aeg on turismiettevõtjatele mõjunud erinevalt, siis otsustasid Võrumaal kümme talupidajat uue internetikeskkonna kaudu inimesi oma suitsusaunadesse meelitama hakata.

"Sügis on käes ja aeg on jätkuvalt keeruline ja me mõtlesime, et meil on siin Võrumaal neid suitsusaunasid päris palju ja me ise käime iga laupäev saunas. Ihu ja hing saavad puhtaks ja see hoiab inimese tervena. Meil on mõte, et me kutsume kõiki inimesi, kes tahavad, et tulge teie ka meiega sauna ja saab ka teie ihu ja hing puhtaks ja kergeks," rääkis Mooska suitsusaunatalu perenaine Eda Veeroja.

Vaid aastaid tagasi oli Mõisajärve talu perenaine linnainimene, kes on nüüd koos perega avastanud enda jaoks suitsusauna.

"Vaat suitsusaun on selline müstiline koht, et seda kõike täpselt ära kirjeldada... selleks peab seda kogema. See võtab kokku kogu eestluse tausta, see on viind mind pärimuse uurimiseni, kes me oleme ja kus me tuleme, millised on mu juured, et see kuidagi on avand tohutult palju maailmu ja suhtumist esivanematesse, üldsegi eestlaseks olemisse," rääkis Mõisajärve talu perenaine Helen.

Mõisajärve talu peremees Mirko ütleb pärast seda, kui saunas oma naiselt korralikult vihelda on saanud: "No, kõik karistused saab kätte...kõik pahateod saavad andeks antud ja keha saab puhtaks, vaim ka."