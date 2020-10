Aller vastas kollektiivses pöördumises ""Ei" lemmikloomadega kerjamisele" tehtud ettepanekule loomadega kerjamine Eestis keelustada ja märkis, et Euroopas on lemmikloomadega koos tänaval elamine ja möödujatelt raha küsimine laialt levinud. Ta lisas, et ministeeriumil ei õnnestunud tuvastada, et selline asi oleks mõnes riigis õigusaktidega keelatud.

"Seega ei pea me vajalikuks toetada loomadega kerjamise keelustamist loomade heaolu aspektist lähtuvalt ja jagame pigem seisukohta, et tegeleda tuleks inimesega, et ta ei peaks kerjama. Ei ole asjakohane piirata tema õigusi vallata oma looma, juhul kui viimase heaolu on tagatud."

Aller selgitas, et ministeerium esitas päringud nii veterinaar- ja toiduametile kui ka Tallinna munitsipaalpolitsei ametile ja jõudis järeldusele, et loomadega kerjamise näol on tegemist väikese probleemiga.

"Statistika järgi on laekunud keskmiselt üks vihje aastas. Puuduvad tõendid igasuguse lemmikloomade uimastamise kohta. Samuti pole tuvastatud looma üldise heaolutaseme olulist langust. Loomad on olnud heas konditsioonis, söödetud ja joogiveega varustatud. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti andmetel oli varasematel aegadel kodanike kaebusi mõnevõrra rohkem, aga tänaseks ei ole see enam trend," kirjutas Aller.

Alleri sõnul on tegemist pigem korrakaitse kui loomakaitse teemaga, sest loomakaitseseadusega ei reguleerita käitumist avalikus kohas.

"Koos lemmikloomaga kerjamine ei kujuta endast sugugi alati lemmikloomapidamise nõuete rikkumist. Lemmiklooma heaolu ja tervisega ei pruugi olla midagi halvasti. Võimalikust rikkumisest teavitamise korral kontrollitakse alati looma heaolu."

Tänavu 6. mail anti rahvaalgatus.ee poolt riigikogule üle pöördumine ""Ei" lemmikloomadega kerjamisele", mida maaelukomisjon arutas 22. septembril. Komisjon otsustas küsida maaeluministeeriumi seisukohta, sh lemmikloomadega kerjamise keelustamise praktika kohta Euroopas.

Pöördumises toodi välja, et "vaesed loomad on sunnitud veetma pikki tunde peaaegu liikumatus, apaatses olekus, mis tekitab muret nende elutingimuste vastavuse üle lemmikloomade pidamise nõuetega. /.../ Meie leiame, et loomadega kerjamine ei ole eetiline ja vastuvõetav ning et seda peab seaduslikult keelustama".