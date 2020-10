Tallinnas puhkenud ulatuslik töökohakolle on põhjustanud juba ka teise, väiksema töökohakolde. Ida-Virumaal aga levib koroonaviirus järjest haridusasutustes.

Tallinnas on praegu suurim, 42 nakatunuga koroonakolle ühes tootmisettevõttes. Kolle on paisunud juba kaks nädalat, nii et nüüd haigestuvad järjest n-ö teise ringi inimesed ehk töötajate pereliikmed ja tuttavad.

See konkreetne kolle hakkab terviseameti andmetel juba vaikselt vaibuma, ent sellest on võrsunud omakorda uus, samuti tootmisettevõttes leviv kolle. Möödunud nädalal tekkinud uues koldes on nüüdseks seitse nakatunut. Põhjuseks töötajad, kes liikusid ettevõttete vahet.

Ida-Virumaa uued kolded

Ida-Virumaal hakkab olukord vaikselt stabiliseeruma, kuigi jätkuvalt lisanduvad ka uued kolded. Kui vahepeal oli kontaktsetena jälgimisel üle tuhande inimese, siis nüüdseks on see langenud alla 600.

Siiski lisandus esmaspäeval endise Maidla valla territooriumile Narva karjääri kaevanduskolle (nn Narva-Jõesuu töökoha kolle).

Lisaks on tekkinud kolle ühes Narva lasteaias, kus on ka lapsed haigestunud. Sillamäel tuli nädalavahetusega juurde nakkuskolle nüüd juba ka linna teises koolis.

"Ida-Virumaal on praegu kümme kollet, neist kolm on uued. Ülejäänud on juba vähemalt nädala stabiilsed, aga lõppenuks lugeda ei saa veel ühtki," ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp.

Kolle loetakse lõppenuks, kui terveks on tunnistatud kolde viimane nakatunu. Kingsepa sõnul oodatakse esimeste kollete lõppu selle nädala jooksul.