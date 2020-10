37 koroonapositiivsest 21 lisandus Harjumaale (neist 13 Tallinna), kaheksa Ida-Virumaale, üks Tartumaale, Lääne-Virumaale ja Valgamaale. Viis positiivset on määratlemata elukohaga, mis reeglina tähendab välismaalasi.

Rahvastikuregistri järgi Valgamaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab tegelikult Harjumaal. Tartumaa juhtumi nakatumise asjaolud on veel selgitamisel.

Üks Harjumaa juhtum on seotud nakatumisega pereringis ning neljal juhul toodi viirus sisse Venemaalt, Rootsist, Soomest ja Ukrainast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Haiglaravil on 35 inimest, neist juhitaval hingamisel kolm. Viimase ööpäevaga lisandus haiglasse seitse inimest, kaks saadeti koju.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1900 inimest, kellest 337 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kümmet kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimest.

Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on kümme nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Kuuendas töökoha koldes on viis haigestunut. Peokoldes on 17 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 570 inimest, kellest haigestunud on 117.

Ida-Virumaa uutest juhtudest kolm on seotud perekondliku nakatumisega, ühel juhul nakatuti lasteaias ja ühel juhul töökohas. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Justiitsministeerium teatas teisipäeval, et päev varem viielt Viru vangla vangilt võetud koroonaproovid osutusid positiivseks. Tõenäoliselt said nad nakkuse õpetajalt, kelle õpperühmas nad eelmisel nädalal osalesid.

Vangla korraldab kõigi nakatunutega kokkupuutunute testimise. Eelnevalt testiti kõiki Viru vangla teenistujaid ja vangla territooriumil töötavaid inimesi ajavahemikus 6. oktoober kuni 9. oktoober. Kõik testid osutusid tookord negatiivseks.

Rahvastikuregistri järgi Lääne-Virumaale tulnud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Ida regiooni tööpiirkonnas on kümme aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36 ja teise kooli koldega kaheksa inimest.

Meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud kümme haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest ja lasetaia koldes viis. Narva-Jõesuu töökoha koldes on seitse inimest.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 140 inimest, kellest 27 on haigestunud.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 300 inimest, kellest 46 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.